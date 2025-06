Com foco no bem-estar, Gramadozoo promove festa junina para os animais

Atividades seguem neste final de semana. Halder Ramos / Especial

Em clima de festa junina, os animais do Gramadozoo participam, nesta semana, de atividades de enriquecimento ambiental. Em clima de arraiá, fogueiras cenográficas, espantalhos, barraca do beijo, maçãs do amor e balões de São João foram colocados nos recintos de diversas espécies de animais.

Os primeiros a receber os enriquecimentos foram as capivaras, o puma e as macacas-aranha-de-cara-vermelha. No recinto do puma, a decoração junina estava recheada de pequenos pedaços de carne.

Leia Mais Shopping de Caxias sedia encontro de adoradores de livros de colorir neste sábado

Já na ilha das macacas-aranha, a Festa Junina contou com balão de São João recheado com folhas, fogueira com "lenhas” recheadas de frutas e legumes, saco de pipoca com frutas e pinhão e chapéus de palha com polenta, pinhão e amendoim.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Barraca do Beijo foi instalada no recinto das capivaras, que também recebeu uma refeição com frutas, folhas, legumes e suplementação foi oferecido em estruturas decorativas no formato de maçã do amor.

Confira as fotos:

Os enriquecimentos temáticos em alusão ao Mês do Meio Ambiente continuam nos próximos finais de semana. No sábado (14), as atividades serão preparadas para a onça-preta e os bugios. Já no domingo (15), participam as jaguatiricas, gatos-do-mato e macacos-barrigudo. Além das atividades ocupacionais com os animais, os visitantes também participam de ações educativas, como bate-papos com a equipe, encontros com animais e o Zoo Sensorial, uma divertida tarefa de descobertas sobre a fauna brasileira para casais.