Com foco em sustentabilidade e inovação no campo, Vinícola Salton promove evento em Bento Gonçalves

A 4ª edição do Ciclos & Vinhas — Semeando a Sustentabilidade, promovida pela Vinícola Salton, ocorre nesta quarta-feira (4), das 10h às 16h30min, em frente à sede da empresa, em Tuiuty, no interior de Bento Gonçalves. O evento reunirá produtores parceiros, estudantes, profissionais do agronegócio e demais interessados no setor. A programação é gratuita e aberta a comunidade.

Realizado anualmente, tem a intenção de reforçar o compromisso da Salton com a valorização da cultura da uva, a sustentabilidade e a preparação do setor para os desafios futuros.

Neste ano, ganham destaque temas essenciais para o futuro do campo, como mudanças climáticas, tendências do agronegócio e da viticultura. Os visitantes poderão conferir as principais inovações em insumos, tecnologias e máquinas voltadas ao setor.

A programação inclui uma mostra técnica ao ar livre, junto aos vinhedos da Salton, que contará com cerca de 28 expositores, além de um espaço gastronômico com food trucks. Haverá também uma série de palestras no salão de Tuiuty, com especialistas convidados e representantes da vinícola.

As palestras serão voltadas aos produtores da vinícola sobre temas estratégicos para o setor. Serão abordadas as perspectivas da Salton para os próximos anos, os impactos das mudanças climáticas no cultivo da uva, práticas de compliance no agronegócio e a importância do planejamento sucessório nas propriedades rurais.