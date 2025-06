Com entrada e estacionamento gratuitos, Feira de Inverno começa dia 28 em Flores da Cunha

Arquivo Terra do Galo Positiva / Divulgação

A 36ª Feira de Inverno , em Flores da Cunha, ocorre do dia 28 até 13 de julho , aos sábados e domingos, das 10h às 19h, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento contará com mais de 70 expositores multissetoriais . A expectativa da organização é movimentar R$ 6 milhões em negócios.

A gastronomia contará com opções de pratos da culinária típica italiana , lanches diversos, tábuas de frios, pastel de polenta, produtos coloniais e pães assados na hora.

Um dos destaques da programação será o aniversário do Galito, o mascote da Feira de Inverno, que será realizado no segundo final de semana. Os 30 anos da mascote serão comemorados com bolo, festival infantil e presença de personagens.