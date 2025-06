Com competições acirradas e diversão da torcida, Jogos Coloniais da Fenavinho definem vencedores, em Bento Gonçalves

Corrida de revezamento de salame com obstáculo era uma das provas dos Jogos Coloniais. Renan Mattos / Agencia RBS

Guardadas as proporções, o clima era quase de final de Copa do Mundo, exceto por um detalhe: no lugar da bola de futebol, os protagonistas eram queijos, salames, milho e carriolas. Os itens — um tanto peculiares quando se pensa em uma competição — são essenciais para os Jogos Coloniais da 20ª Fenavinho. A grande final da atração ocorreu na tarde deste domingo (15), movimentando o pavilhão E, do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A Fenavinho e a Expobento seguem até 22 de junho.

Ao longo das últimas semanas, mais de 20 equipes se enfrentaram na etapa classificatória da competição. As oito modalidades celebram os costumes dos imigrantes que chegaram à Serra há 150 anos: arremesso de queijo, corrida de carriola, corrida de barricas, competição de bigoli, cabo de guerra, jogo do Tastavin, corrida de revezamento de salame com obstáculo e debulhar milho. Todas com categorias feminina e masculina.

Sob gritos e aplausos do público e das torcidas, a grande final começou pontualmente às 14h, com uma prova de força: o cabo de guerra. O arremesso de queijo, disputado na sequência, animou e arrancou risadas do público. O apresentador Gilson Carlos Stuani brincou com a distância alcançada com a força de um dos competidores:

— Atenção Pinto Bandeira, tá chegando um queijo aí, favor devolver — ordenou, em meio a risadas.

A terceira prova, corrida de barricas, exigiu força, habilidade e sintonia dos participantes para percorrer o trajeto determinado, empurrando o barril dentro do pavilhão.

As finais seguiram com a corrida de revezamento de salame com obstáculo, corrida de carriola, jogo do Tastavin (em que os participantes precisavam encher taças com vinhos, correr uma pequena distância e colocar a bebida em uma garrafa no menor tempo possível), debulhar milho e competição de bigoli.

De Campinas (SP), Maria Luiza Detanico Meyer e Érico Luiz Meyer observavam atentamente as disputas. O casal viu a programação da ExpoBento e da Fenavinho pelas redes sociais e organizou a viagem para a Serra. O momento mais esperado da programação era justamente a final dos Jogos Coloniais.

Érico Luiz Meyer e Maria Luiza Detanico Meyer vieram de São Paulo especialmente para acompanhar os jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

— Além da questão da tradição italiana, tem a criatividade, a brincadeira, todo mundo participa e dá risada — enfatiza Maria Luiza.

Marcos Hallmann, 22 anos, foi o campeão na prova de arremesso de queijo. Renan Mattos / Agencia RBS

Campeão da prova de arremesso de queijo, Marcos Hallmann, 22 anos, jogou o alimento a uma distância de 36,47 metros. Ele conta que não é a primeira vez que vence a prova, disputada pelo terceiro ano seguido. Questionado sobre o segredo para arremessar o queijo tão longe, ensina:

— Precisa se concentrar para a manter a linha de demarcação. Não é só ter força. Tem que acertar um meio termo: não jogar muito alto, nem muito baixo — explica Hallmann.

Ao todo, os três primeiros colocados de cada competição repartirão R$ 17,6 mil em premiações. Veja abaixo os vencedores.

Os vencedores

Arremesso de queijo masculino

1º (36,47m) – Marcos Hallmann (Ragnarok)

2º (34,02m) – Rayan Schnneider Bentz (Leo Clube BG)

3º (26,33m) – Gustavo Tonietto (Merendin do Talian)

Arremesso de queijo feminino

1º (21,47m) – Giovana (U-New Sports)

2º (17,58m) – Marcia Gallon (Gallonáticos)

3º (14,65m) - Bianca Vendrame (Crosslonas)

Corrida de carriola (masculino)

1º) André Zaccaron e Tiago Cimadon (Durok)

2º) Yuri Antunes Lenz e Rayan Schnneider Bentz (Leo Clube BG)

3º) João Paulo Riboldi e André Luis Riboldi (Burati)

Corrida de carriola (feminino)

1º) Nina e Sabrina Garcia (Gallonáticos)

2º) Carina Tomasi e Marines Segheto (Bella Ragazze)

3º) Andrea de Rossi e Cristiane Tusset (Univinhas)

Corrida de barricas masculino

1º) Volnei Vieira Vaz e Lucas André Pouluk Stozak (Dose Dupla)

2º) Adriel Davi Marconatto e Tiago de Vargas Pacheco (Univinhos)

3º) Thiago Fabris e Bellaver (Merendin do Talian)

Corrida de barricas feminino

1º) Sofia e Andriele (Burati)

2º) Lisiane Mesquita e Maria Eduarda (Univinhas)

3º) Jessica de Gasperi e Taciane Soliman (Crosslonas)

Competição de bigoli masculino

1º (1,344kg) – Jair Mattiolo, Philippe Movel e Eduardo Comparin (Chandon)

2º (1,237kg) – Denis Braw, Giovani Lazarotto e Rodrigo Lazarotto (Burati)

3º (1,108kg) – Sidnei Longaretti, Vitor Araujo e Andres Gabriel Leite (Dall'Onder)

Competição de bigoli feminino

1º (1,016kg) – Fabiana Postal, Elizane Riboldi e Nair Rizzardo (Burati)

2º (613g) – Cristiane Turchet, Michele Pereira e Andréa de Rossi (Univinhas)

3º (577g) – Andriele Flamia, Jamiele Flamia e Ana do Carmo de Morais (EMI Criança Feliz)

Cabo de guerra masculino

1º) Durok

2º) Burati

3º) Ragnarok

Cabo de guerra feminino

1º) U-New Sports

2º) Criança Feliz

3º) Impulso Bento Donne Uno

Jogo do Tastavin masculino

1º) Andrigo e Jones Boroto (Família Buscapé)

2º) Marcos Marchetti e Gustavo Federizzi (Os bunda mole)

3º) Leonardo Flamia Viegas e Ronald de Oliveira (Sordi Furbi)

Jogo do Tastavin feminino

1º) Camila Pasquali e Letícia Pessuto Siviero (Leo Clube BG)

2º) Nair Rizzardo e Elizane (Burati)

3º) Carina Tomasi e Marines Segheto (Bella Ragazze)

Corrida de revezamento de salame com obstáculo masculino

1º) João Paulo Riboldi e André Luis Riboldi (Burati)

2º) Leonardo Silveira Reis e Ronald de Oliveira (Sordi Furbi)

3º) Luis Ricardo Cachoeira e Gabriel Vitor (U-New Sports)

Corrida de revezamento de salame com obstáculo feminino

1º) Lisiane Mesquita e Maria Eduarda dos Santos (Univinhas)

2º) Giovana de Melo e Evilyn Afonso (Crosslonas)

3º) Ana Márcia da Costa Maciel e Lais (Merendin do Talian)

Debulhar milho masculino

1º) Rene Rizzardo e Julio Tonello (Burati)

2º) Philippe Movel e Jair Mattiolo (Chandon)

3º) Evandro Wons e Matheus Cimadon (Durok)

Debulhar milho feminino