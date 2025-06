Com chafariz verde na Praça Dante Alighieri, Caxias do Sul abre Semana Municipal do Meio Ambiente

Além do chafariz temático, Dante tem caminhão com guincho que mantém suspenso um globo terrestre iluminado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quem caminha pelo Centro de Caxias do Sul nesta semana percebe que o chafariz da Praça Dante Alighieri, cartão-postal da cidade, lança aos ares uma água na cor verde. É uma das ações da Semana Municipal do Meio Ambiente, que começou nesta segunda-feira (2) e segue até sexta (6). O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5, quinta-feira.

A proposta é estimular a conscientização sobre as atitudes individuais e os impactos no meio ambiente, como a separação correta do lixo, com experiências educativas, interativas e inspiradoras.

Além do chafariz temático, foram instalados na Dante um caminhão com guincho que mantém suspenso um globo terrestre iluminado, e uma tenda com informações sobre educação ambiental.

— Acreditamos que as pessoas, visualizando o chafariz na cor verde e todos os outros elementos, possam refletir sobre suas ações para termos um planeta mais equilibrado, sustentável e ecologicamente correto — explica Fernanda Guarezze Debiazi, gerente de Educação Ambiental e Gestão do Conhecimento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Na segunda, quarta (4) e sexta (6), às 15h, na chamada Parada do Meio Ambiente, o caminhão da praça fará um percurso temático a partir da Avenida Júlio de Castilhos até o bairro São Pelegrino com grupos artísticos e música.

Ao longo da semana, estão abertas exposições nos shoppings Pratavieira, Bourbon e Villagio, e são realizadas ações itinerantes nos ônibus do transporte coletivo.

Destaques

Uma das novidades neste ano é a inauguração de um novo Ecoponto, no prédio da Maesa, onde está situada a sede da Semmas. Será na terça-feira (3).

O Ecoponto recebe e dá o destino ambientalmente correto a objetos pós-consumo, como sofás, armários, cadeiras e camas, a partir da entrega voluntária dos cidadãos no local.

No sábado (7), como parte do encerramento, ocorre a MB Fest, no Parque dos Macaquinhos. Antes, haverá cAUminhada com tutores e pets saindo do Parque Cinquentenário. Nessa atividade, o Departamento de Proteção Animal também participará com os cães disponíveis para adoção. Durante a tarde, o evento terá música, food trucks e atividades de conscientização ambiental.

Uma atração por dia:

Segunda: Exposição de Desenhos do Concurso Calendário Ecológico 2026 e Sessão de Autógrafos do livro “A Árvore Madrinha”, às 19h, no shopping Villagio;

Terça: Mesa Redonda “Tecnologia e Sustentabilidade: Desafios e Caminhos para a Gestão de Resíduos”, às 19h, na Uniftec;

Quarta: Gincana Ambiental com a comunidade escolar, no Jardim Botânico, das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Quinta: Lançamento oficial do Programa de Renaturalização da Bacia do Arroio Maestra, às 14h, na Pedreira Caxiense;

Sexta: Inicia a Startup Weekend Sustentabilidade, com imersão de 54 horas para criação de startups com foco em sustentabilidade, na Conexo (Rua Atílio Andreazza, 3480).