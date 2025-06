Com bolo em novo formato, Caxias comemora 135 anos nesta quarta-feira com festa na Praça Dante

Bolos estão sendo preparados no Senac. Porthus Junior / Agencia RBS

Os 135 anos de emancipação política de Caxias do Sul serão celebrados com uma novidade neste ano. A comemoração, que ocorre na quarta-feira (18), na Praça Dante Alighieri, terá bolos no pote ao invés do bolo em formato de números dos últimos anos.

A data oficial do aniversário de Caxias é 20 de junho. Como o dia cai no feriadão de Corpus Christi, a prefeitura optou por fazer a comemoração, com o tradicional bolo na Praça Dante Alighieri, no dia 18, a partir das 15h30min.

Os bolos no pote foram escolhidos para facilitar o manuseio e o transporte, já que chegam prontos à Praça Dante Alighieri. Os sabores serão chocolate branco e preto. Para cantar os parabéns, outro bolo simbólico será feito pela Arte&Tortas.

O doce está sendo produzido desde a última quinta-feira (12) pelos alunos do curso de confeitaria do Senac, com supervisão do professor Michel Bortolotto. São 10 pessoas envolvidas, sendo oito alunos e dois professores. Com a mudança de formato, o bolo será mais recheado e mais pesado, explica o professor.

— O processo é igual (aos últimos anos), só que o bolo precisou de um pouco mais de recheio do que no ano passado. Para completar o pote, ficou um pouquinho maior. São 3,5 mil bolos de pote — contabiliza Bortolotto.

Para a produção, foram utilizados 240 quilos de recheio de chocolate, 20 litros de chantilly e 120 quilos de bolo de chocolate. Ao todo, caso fosse um bolo inteiro, pesaria em torno de 420 quilos. Nos outros anos, o bolo chegava a 380 quilos em média. Os ingredientes foram doados pelo Sindigêneros.

— Vai render mais nesse ano — brinca o professor.

Programe-se para a festa

A comemoração ocorre na quarta-feira (18), na Praça Dante Alighieri.

O parabéns a você está marcado para as 15h30min, com distribuição de bolos no pote sabor chocolate branco e preto.

A programação também contará com participação do grupo Tríade Música, em parceria com a Secretaria da Cultura.

Haverá distribuição de água pelo Samae e vacinação contra a gripe pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).