Com 40 mil visitantes em seis meses, Zoo da UCS tem o primeiro recinto apadrinhado pela iniciativa privada

Os empresários Luciene Agustini e Marcus Agustini da Matri Metal ao lado do reitor Gelson Leonardo Rech foram os primeiros a adotar um recinto. Bruno Zulian / Divulgação

Parte importante do planejamento para que o Zoológico da Universidade de Caxias do Sul se mantenha sustentável e aberto ao público, a adoção dos recintos onde vivem os animais, ganhou nesta semana seu primeiro parceiro.

Leia Mais Como é feito o resgate e o tratamento de cavalos que sofreram maus tratos em Caxias do Sul

No local onde estão as jaguatiricas agora consta uma placa da Matri Metal Metalúrgica, empresa caxiense que irá doar R$1 mil por mês para auxiliar nos custos da estrutura que hoje abriga 99 animais de 48 espécies.

Outros 27 espaços aguardam por parceiros que possam desembolsar R$12 mil anuais, constando também na lista de “amigos do Zoo”. Cada um dos doadores recebe um diploma de reconhecimento pelo apoio à causa animal e uma placa de publicidade é instalada em frente aos recintos.

Leia Mais Antônio Prado inaugura painéis com mensagens na Escadaria da Fé e abre exposição sobre os 150 anos da imigração italiana no RS

De acordo com o coordenador do Zoo, Leandro Ribas a meta era fechar o primeiro semestre com dez recintos adotados. A expectativa agora é que até o final do mês outras oito empresas entrem na ação.

— Temos dois novos já bem engatilhados e até o fim do mês devemos ter oito no total. Nossa ideia é que todos os recintos sejam adotados para reduzir o custo com a alimentação, porque a Universidade já tem seus custos de recursos humanos, jardinagem e zeladoria.

Custo total de R$55 mil por mês

Para seguir com a visitação gratuita e que recebeu, desde dezembro quando foi oficialmente reinaugurado, 40 mil visitantes, a UCS gasta cerca de R$55 mil mensais.

Desse custo, cerca de R$15 mil é gasto com alimentação. A campanha de doações também é realizada por meio de um Pix disponibilizado em QRCodes espalhados pelo zoológico e que pede contribuições espontâneas. Mas essa modalidade, no entanto, ainda é discreta, avalia Ribas.

— Esperávamos que cada visitante pudesse doar R$1, hoje recebemos no Pix cerca de R$300 por mês. Não paramos de receber animais no centro de atendimento emergencial, somos o local estratégico da Serra para receber a fauna ameaçada e aqueles que não podem ser reintegrados na natureza são abrigados no zoológico.

Leia Mais Projeto oferece oficinas de yoga e reiki gratuitos em bairros de Caxias do Sul

A visitação é gratuita e feita por agendamento, são mil vagas no sábado e outras mil no domingo para o público em geral. Escolas são recebidas sempre às terças e sextas em datas concorridas. Para julho há apenas duas e, em agosto, não há mais vagas para visitação.

Como adotar um recinto?