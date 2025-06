Colisão entre três veículos acaba com uma vítima fatal na Rota do Sol, em Caxias do Sul 

A despedida de Adriel Cordova Costa, de 30 anos, vítima de um acidente envolvendo três veículos na RS-453, a Rota do Sol, acontece ao longo desse domingo (22), em Campestre da Serra. O velório segue até as 17h na Capela São Bernardo, com posterior sepultamento no Cemitério da Vila Victor Pagno, ambos em Campestre da Serra.

O acidente que vitimou Costa aconteceu na noite de sábado (21). Por volta das 23h, os bombeiros atenderam ao chamado de uma colisão envolvendo três veículos no km 154 da Rota do Sol.

Conforme informado pela corporação, um Gol vermelho com placas de Caxias do Sul seguia na rodovia no sentido Serra-Litoral quando teve a frente obstruída por um Corolla.

O Corolla, que tentava fazer uma ultrapassagem acabou se chocando contra o Gol. O terceiro veículo envolvido, um Volkswagen Up, que seguia atrás do Gol, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a traseira do Gol.