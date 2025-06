Cinco cidades mais populosas da Serra reúnem 253 mil inadimplentes; mutirão ocorre para negociar dívidas com bancos

Bancos oferecem 16 milhões de opções aos devedores, conforme Serasa. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Mais de 250 mil pessoas estão inadimplentes nos cinco municípios com mais habitantes da Serra. Desse número, 44% têm dívidas com bancos. Os dados foram disponibilizados pela Serasa, que a partir desta terça-feira (17) realiza um mutirão em parceria com 50 instituições financeiras para negociação das contas em atraso. A iniciativa ocorre até o dia 30 (veja mais abaixo).

Da lista, que inclui Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Canela, Caxias do Sul, a maior cidade da região, carrega o maior percentual de inadimplência com bancos: 45,6% — o equivalente a 70.944 pessoas. O índice é semelhante ao estadual, que também ultrapassa os 40%. São 1,585 milhão de gaúchos, que somam mais de 3 milhões de dívidas.

O especialista em Finanças Pessoais da Serasa, Thiago Ramos, explica que, neste caso, tratam-se das dívidas "mais pesadas", envolvendo valores e juros mais altos.

A ação promove desconto de até 97%, conforme a Serasa. No Rio Grande do Sul, as instituições financeiras estão oferecendo 16 milhões de opções aos devedores.

Números na Serra

Inadimplentes / inadimplentes com bancos

Caxias do Sul - 155.572 / 70.944 (45,6%)

- 155.572 / 70.944 (45,6%) Bento Gonçalves - 36.143 / 14.821 (41%)

- 36.143 / 14.821 (41%) Farroupilha - 19.472 / 8.676 (44,5%)

- 19.472 / 8.676 (44,5%) Vacaria - 24.034 / 9.330 (38,8%)

- 24.034 / 9.330 (38,8%) Canela - 18.501 / 7.924 (42,8%)

- 18.501 / 7.924 (42,8%) Total: 253.722 / 111.695 (44%)

Para negociar

Canais oficiais:

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e na App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: pode-se negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas 10 mil agências dos Correios no país, mas tem que pagar taxa de R$ 4,20 por conta e R$ 3 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

Pelo aplicativo:

1º Passo – Baixe o app:

Baixe o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o CPF e preencha o cadastro. Ao acessar a plataforma, as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como possíveis dívidas e pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, verifique as condições para pagamento com o desconto já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3º Passo – Revise e finalize:

Escolha a opção e a forma de pagamento. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar por Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas. Confirme as informações, revisando todas as condições, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento: