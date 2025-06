Cidades da Serra registram temperaturas abaixo de 0°C; em Vacaria, sensação térmica beirou os -10°C

Geada marcou presença em Gramado, na Região das Hortênsias. Halder Ramos / Divulgação

A primeira massa de ar frio do inverno conduz mais um amanhecer gelado na Serra, que tem cidades com temperaturas abaixo de zero e geada nesta quarta-feira (25). Em Vacaria, o registro foi de -3,6°C, com sensação térmica que beirou os -10°C. A medição é realizada por estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ao menos outros cinco municípios também tiveram índices negativos: Serafina Corrêa, com -3,3°C, São José dos Ausentes, com -2,3°C, Pinhal da Serra, com -1,6°C, Cambará do Sul, com -1,2°C, e Lagoa Vermelha, com -1,2°C. Bento Gonçalves marcou 0,8°C, contudo, a sensação térmica chegou a -5,4°C. Com mínima de 3°C, Gramado contou com a presença da geada.

Praça General Daltro Filho, em Vacaria. Município dos Campos de Cima da Serra também teve formação de geada. Arthur Prado / Divulgação

De acordo com a Climatempo, esta quarta será marcada pela condição de tempo firme, sem chuva, e congelante na região.

Na quinta (26), por outro lado, a instabilidade deve retornar, com pancadas de chuva a partir da manhã. Segundo os meteorologistas, a precipitação persiste e pode gerar volumes significativos. Em paralelo, os termômetros não apresentam aumento.

Detalhe da geada em Gramado. Halder Ramos / Divulgação