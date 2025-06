Cidades da Serra colocam o RS entre os Estados mais acolhedores do Brasil; veja quais são elas

Nova Petrópolis ocupa a primeira colocação no ranking no RS. Camila Hermes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul foi considerado o segundo Estado brasileiro mais acolhedor na 13ª edição do Traveller Review Awards, premiação do site Booking.com que elege os serviços de melhor hospitalidade do mundo.

A posição de destaque se dá graças a cinco cidades da Serra.

O ranking, atualizado anualmente, é feito a partir de avaliações de acomodações, atividades e transportes com base em mais de 360 milhões de comentários depositados na plataforma.

A cidade que encabeça essa lista é Nova Petrópolis. Em seu site oficial, o Booking.com destaca o município por "seus costumes alemães". Na sequência está Gramado, lembrada pela plataforma "como uma estância de montanha, famosa por seus chocolates e exibição de luzes no Natal".

Já Bento Gonçalves é ressaltada por suas vinícolas e pelo título de "Capital Brasileira do Vinho”. Cambará do Sul, classificada como "destino perfeito para os aventureiros, pois conta com uma concentração de cânions", e Canela, enaltecida pelo "cultivo das hortênsias na primavera", completam a lista.

Atrás apenas de Santa Catarina, o RS foi definido pelo site como um Estado "com belas paisagens serranas, diversidade cultural, culinária típica e vinícolas".

Completam o top 5 da lista Alagoas, Espírito Santo e Bahia, respectivamente. Destaque para Urubici-SC, que está entre as 10 melhores cidades do mundo em termos de acolhimento, segundo a plataforma.