Chuva retorna à Serra após dias de tempo firme; frio continua

Após uma sequência de dias com tempo firme, a instabilidade retorna nesta semana à Serra . Entre o final da noite de segunda (2) e a madrugada de terça-feira (3), chuvas pontuais podem atingir áreas da região, conforme a Climatempo. O frio seguirá presente.

A previsão é de chuva em forma de pancadas entre a manhã e a tarde da terça, com temperaturas baixas principalmente ao amanhecer. A quarta (4) possui tendência de tempo instável, ainda com pancadas isoladas de chuva. As temperaturas serão amenas.