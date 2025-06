Chuva muda programação de Corpus Christi em cidades da Serra 

Em Antônio Prado os tapetes serão feitos nessa quinta, no Centro Municipal de Eventos . A montagem começa às 7h e a visitação será aberta ao público das 13h30min às 17h30min. Nos demais dias, a visitação acontece das 9h às 17h30min no sábado e das 10h às 17h no domingo.

Em Caxias do Sul, a missa de Corpus Christi, programada para as 15h, será realizada no interior Catedral Diocesana e não mais nas escadarias, conforme programado anteriormente. Também fica cancelada a procissão que havia sido planejada para acontecer no centro de Caxias do Sul. Está mantida a celebração do Jubileu dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, dos Coroinhas e Acólitos, a partir do tema "Peregrinos da Esperança".