Chuva deve persistir até domingo na Serra

Caxias do Sul registrou uma média de 115,9 mm de chuva nas últimas 48 horas Neimar De Cesero / Agencia RBS

A região da Serra deve se preparar para mais dias chuvosos nos próximos dias. A previsão é que a chuva siga até a domingo (15), acompanhado de baixas temperaturas. Nas últimas 48 horas, Caxias do Sul registrou uma média de 115,9 milímetros de chuva.

De acordo com a Climatempo, a quinta-feira (19) seguirá com o tempo instável na região, iniciando no período da manhã e persistindo ao longo do dia. O cenário é de atenção para alguns intervalos de chuva forte e também em virtude do caráter persistente. Em paralelo, as rajadas de vento seguem circulando sobre alguns pontos da região. Os termômetros devem registrar mínimas de 14ºC e máximas de 16°C.

Na sexta-feira (20), é prevista a formação de um novo ciclone extratropical próximo à costa do Estado, que deverá contribuir para a formação de nuvens carregadas ainda no período da manhã na região. Ao longo do dia, o céu segue mais fechado e encoberto, com pancadas de chuva persistentes. A mínima será de 12ºC e a máxima de 17ºC.

No final de semana, mesmo sem previsão de chuva em algumas cidades no sábado (21), no domingo (22), as nuvens carregadas retornam, com pancadas durante a tarde e a noite. A temperatura deve ficar entre 9ºC e 17ºC entre os dois dias.

Nas últimas 48 horas, Veranópolis foi o município que mais registrou acumulado de chuva, com uma média de 126,2 mm, seguido de Serafina Corrêa, com 118,4 mm e Nova Petrópolis com 119 mm. Confira a relação abaixo.

Acumulados de chuva na região nas últimas 48 horas*

Veranópolis: média de 126,2 mm

Serafina Corrêa: média de 118,4 mm

Nova Petrópolis: 119 mm

Caxias do Sul: média de 115,9 mm

Muitos Capões: 114,6 mm

Guaporé: 114,4 mm

Bento Gonçalves: 112,6 mm

André da Rocha: 107,4 mm

Nova Pádua: 104,8 mm

Cotiporã: 100,6 mm

Antônio Prado: 92,8 mm

São Francisco de Paula: 90,0 mm

Campestre da Serra: 87,4 mm

Santa Tereza: 80,8 mm

Muçum: 80,4 mm

Canela: 71,6 mm

Vista Alegre do Prata: 57,4 mm

Nova Bassano: 55 mm

Bom Jesus: 49,4 mm

Flores da Cunha: 45,4 mm