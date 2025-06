Cerca de 60 famílias são atingidas por chuva de granizo no interior de São Francisco de Paula

Pela manhã, os buracos nos telhados ficaram mais visíveis e deram a dimensão do tamanho das pedras de gelo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o comerciante Edson Corrêa contabilizava os danos e se recuperava do susto.

— Acordamos com um barulhão, eram pedras do tamanho de um copo na rua e caindo no telhado, entrou água em casa e no mercadinho.