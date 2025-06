Celebrando os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Vivere de Inverno ocorre nesta sexta-feira, em Farroupilha

O Vivere de Inverno , em Farroupilha, celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, no Calçadão da Avenida Júlio de Castilhos. A entrada é gratuita.

Com o tema Viva la Bella Italia - 150 Anni di Immigrazione Italiana, o evento contará com show da banda Barbarella e DJ Cris Pacheco, além da abertura com o Musical Kremony. Ainda conta com muita gastronomia, vinhos, espumantes, cervejas artesanais e brinquedos infláveis para as crianças.