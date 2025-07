Caxias já tem mais de 3 mil cadastrados em programa com inscrições abertas para obter a CNH de graça

Seleção de contemplados será feita por sorteio eletrônico. Porthus Junior / Agencia RBS

Falta pouco mais de uma semana para encerramento do prazo de participação no programa CNH Social, que oferece 3 mil vagas para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação, adicionar ou mudar de categoria com isenção total de custos. O projeto é voltado ao público de baixa renda, incluso no CadÚnico ou no Devolve-ICMS (veja detalhes abaixo).

Em Caxias do Sul, na Serra, até a última sexta-feira (27), 3,2 mil cadastros já haviam sido computados. O número representa 1,2% dos mais de 260 mil participantes em todo o Estado. Porto Alegre lidera o ranking, com 60,5 mil inscritos, seguida por Pelotas (13,1 mil) e Canoas (9,3 mil).

Os interessados têm até o dia 10 de julho para se inscreverem. A seleção será feita por sorteio eletrônico, com lista publicada no site do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) — que coordena a iniciativa — e no Diário Oficial do Estado. O investimento, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é de R$ 13,8 milhões.

De acordo com o Detran, 1,5 mil vagas (metade) serão preenchidas para obtenção da permissão para dirigir. O beneficiado terá direito a todas as etapas do processo de forma gratuita, desde os cursos teóricos e práticos, passando pelos exames médicos, psicológicos e toxicológicos, até a locação de veículos para os testes e o pagamento das taxas do Departamento Estadual de Trânsito.

As outras oportunidades serão divididas entre adição de categoria, com 600 vagas, e mudança de categoria, com 900 vagas — 90 para categoria C, 720 para D e 90 para E.

Cada candidato pode se inscrever apenas uma vez, pelo site oficial do DetranRS ou presencialmente em qualquer Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Estado. Os sorteados terão até 45 dias para iniciar o curso.

Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Estado recebem inscrições. CFC São Cristóvão / Divulgação

"Oportunidade para melhorar de vida"

O sonho da primeira habilitação na categoria B, de veículo de passeio, custa R$ 2,7 mil (sem simulador) neste ano, valor que pesa na renda de muitas famílias. Ao mesmo tempo, a permissão para dirigir pode significar ascensão a novas oportunidades de emprego.

É o que motivou o chapeiro Ronaldo de Souza, 46 anos, a se inscrever no programa. Morador do Loteamento Vergueiros, em Caxias, ele atualmente está desempregado e vê no CNH Social uma chance de voltar ao mercado de trabalho com uma qualificação a mais.

O chapeiro Ronaldo de Souza, 46, vê no CNH Social uma chance de voltar ao mercado de trabalho. Acervo Pessoal / Divulgação

— Quero tirar minha carteira pela primeira vez, vai ser melhor para conseguir outro tipo de emprego e uma renda fixa. É uma oportunidade para melhorar de vida — define.

Apesar da praticidade do cadastro pelo site do Detran, Souza conta que buscou a iniciativa presencialmente, no CFC São Cristóvão, para tirar dúvidas. Caso seja sorteado, é lá que vai fazer o curso e ser habilitado — da mesma forma em que cerca de 1,8 mil motoristas e motociclistas são formados por ano no centro.

— Há uma preocupação em formar o condutor com responsabilidade, para sair no trânsito, para trabalhar. É um projeto interessante para pessoas que não têm condições financeiras de pagar a carteira — confirma a proprietária e diretora-administrativa do CFC São Cristóvão, Natalina Silvestrin.

Leia Mais Detran alerta para golpe envolvendo programa CNH Social

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ter 18 anos ou mais.

Residir no Rio Grande do Sul há pelo menos dois anos.

Estar inscrito no CadÚnico até 28 de fevereiro de 2025 ou no Devolve-ICMS.

Possuir CPF.

Saber ler e escrever.

Ter renda familiar de até três salários mínimos.

Não ter processo de habilitação em andamento.

Não estar impedido judicialmente de dirigir.

Não ter CNH suspensa, cassada ou histórico de crime de trânsito.

Não precisar reiniciar processo de habilitação anterior.

Durante a inscrição, os participantes devem escolher o tipo de serviço desejado — primeira habilitação, adição ou mudança de categoria — e preencher os dados conforme o Cadastro Único (CadÚnico) ou o programa Devolve-ICMS.