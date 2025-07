Caxias do Sul tem um fiscal de trânsito para cada 4,1 mil veículos; secretaria planeja contratar mais 10

Caxias do Sul tem, atualmente, 351.884 veículos cadastrados no Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran), a segunda maior frota do Estado, atrás somente de Porto Alegre. Para fiscalizar e garantir a segurança nas ruas, a secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) conta com 84 fiscais, ou seja, um para cada 4.189 veículos.