Caxias do Sul lidera mortes por síndrome respiratória no RS em 2025

Em seis meses, Caxias do Sul registra 64 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Até a tarde desta quinta-feira (12), o quantitativo divulgado no Painel de Hospitalizações da Secretaria Estadual de Saúde, era o maior do Estado, superando a capital Porto Alegre, que tem 62 óbitos até o momento.

O que explica a liderança

— Estávamos mantendo estabilidade e, em questão de duas semanas, os casos de internação e mortes dobraram tanto no setor público, quanto no privado . Como a nossa estrutura estava preparada, conseguiu realizar os atendimentos. Agora, não vemos crescimento exponencial como antes, o que indica uma tendência de manter o padrão — aponta.

Prevenção é possível

— Lavar as mãos, manter a circulação de ar no local e principalmente usar máscara em caso de sintomas. Essa ação evita que pessoas com propensão a ficar doentes, como idosos e crianças, fiquem protegidos. O que consequentemente reduz as internações e o risco de morte.