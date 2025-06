Caxias do Sul já aplicou mais de 100 mil doses da vacina contra a gripe

A secretaria de Saúde de Caxias do Sul já aplicou 103.348 mil doses da vacina contra a gripe desde o início da campanha, em abril. Em relação ao público-alvo, 41% das gestantes, crianças e idosos já foram imunizados. A vacina está disponível para toda a população. Até o momento, o município conta com 152 hospitalizações por influenza.

Mutirões pela cidade

Neste sábado (14), das 10h às 16h, duas equipes da secretaria estarão aplicando as vacinas no Shopping Villagio. No mesmo dia, as UBSs, exceto Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca, Criúva e Vila Oliva, também estarão abertas ofertando a vacina contra a gripe.