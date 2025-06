Caxias do Sul e Bento Gonçalves estão entre as 22 cidades gaúchas contempladas com tendas de saúde

Caxias do Sul e Bento Gonçalves estão entre os 22 municípios gaúchos contemplados por tendas de saúde . A medida é uma parceria do governo estadual e do Serviço Social da Indústria (Sesi) e foi firmada por meio de um protocolo de intenções. A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (18).

Segunda a prefeitura de Caxias do Sul, a solicitação da tenda será avaliada a partir do monitoramento do número de internações por doenças respiratórias. Não há previsão, portanto, de a estrutura ser instalada na cidade no momento. Já a prefeitura de Bento Gonçalves não se manifestou até a publicação desta reportagem.