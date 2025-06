Catedral de Caxias do Sul organiza Noite Italiana no dia 14

Para celebrar os 125 anos da Catedral de Caxias do Sul e os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos, a equipe da Catedral organiza, no dia 14, a Noite Italiana. O evento ocorre a partir das 20h, no Salão da Igreja São Romédio, na Rua Francisco Pezzi, 1.480, no bairro Panazzolo.