Casamentos entre pessoas do mesmo sexo atinge terceiro maior índice em 2024, em Caxias do Sul; 42 uniões foram firmadas no ano 

Casamento entre pessoas do mesmo sexo, em Caxias do Sul, está em crescimento desde a pandemia. Carlos Macedo / Agencia RBS

O ano de 2024 fechou como o terceiro com maior número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em Caxias do Sul em uma década. Foram 42 uniões no civil de casais homoafetivos. Os dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul (Arpen), indicam um cenário de retomada.

Apesar da alta quantidade de uniões em 2015, com 74 casamentos; e 2016, com 66 casamentos, o número caiu drasticamente na pandemia, com apenas 10 uniões registradas em 2021. A partir de 2022 o índice de uniões voltou a crescer, tendo cerca de 30 por ano, até atingir 42 no ano passado.

De janeiro a maio deste ano, 15 casais formalizaram o casamento no civil em Caxias, o que representa cerca de 35% do total visto no ano passado.

Jovens na faixa dos 20 a 35 anos representam a maior parcela daqueles que buscam formalizar o casamento homoafetivo na cidade. Esse é o perfil apontado pelo advogado Daniel Chies Baldasso, que presta suporte jurídico na Organização Não Governamental (ONG) Construindo Igualdade.

— Desde que foi permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o número é crescente porque as pessoas buscam tornar a relação existente entre elas mais segura. Então, existe uma busca maior — explica Baldasso.

Além do reconhecimento social, casamentos homoafetivos garantem maior segurança jurídica para o casal. Fernanda Pimentel / Especial

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido no Brasil desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável homoafetiva. Em 2013, foi instituída a Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na prática essa medida permite aos cartórios realizar casamentos civis entre casais do mesmo sexo.

Apesar do reconhecimento social e do amparo jurídico, o advogado alerta que os casos de preconceito continuam sendo parte do cotidiano.

— É claro que ainda para a sociedade o direito ao casamento não parece estar tão claro. A questão da intolerância só vai mudar quando passar a ser tratada de forma mais intensiva e ampla na sociedade — alerta.

Aumento de 38% na mudança de gênero em certidões de nascimento

Outro dado local relacionado à comunidade LGBTQIA+, é o aumento de mudanças de gênero na certidão de nascimento. Conforme a Arpen, 2024 também foi o ano com maior registros de alterações no documento, com 43 mudanças de gênero.

O número é 38% acima das 31 alterações registradas em 2019, segundo ano com maior quantidade de registros em Caxias do Sul. Nesse ano, foram 11 alterações de gênero de janeiro a maio.

A mudança de gênero também é um direito respaldado pelo STF e regulamentado do CNJ desde 2018.

Como realizar o casamento ou solicitar a mudança de gênero em documentos

Mudar gênero na certidão de nascimento é um direito da comunidade LGBTQIA+ assegurado pelo STF. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Segundo o advogado Daniel Chies Baldasso, não há diferenças no processo do casamento civil entre casais homoafetivos de casais heteros. Em ambos os casos, o casal deve agendar um horário no Cartório de Registro Civil na cidade em que reside.

É necessário apresentar a certidão de nascimento, certidão de casamento com averbação de divórcio (para quem for divorciado), certidão de casamento averbada com óbito do cônjuge (para quem for viúvo), documento de identidade, comprovante de residência, além de ter dois padrinhos.

A mudança de gênero na certidão de nascimento também é feita no Cartório de Registro Civil. Para isso, a pessoa deve ter consigo documentos de identificação, comprovante de endereço e certidões dos distribuidores cíveis e criminais (estaduais e federais) dos últimos cinco anos e os documentos de execução criminal.

Depois desse conjunto de documentos ser avaliados, o oficial de registro realiza uma entrevista.

Sobre a ONG Construindo Igualdade

Em atividade desde 2003, a entidade atua no suporte da comunidade LGBTQIA+ e apoio as pessoas que vivem com ISTs/HIV/Aids. A ONG promove ações voltadas à arte, cultura, educação e suporte jurídico para mudança de gênero e nome, bem como presta assessoramento para casais que queiram tirar dúvidas sobre a união estável ou casamento civil.