Casa de passagem é inaugurada em Caxias do Sul com promessa de ampliar vagas e capacitar para o mercado de trabalho

O Núcleo de Olhar Solidário (NÓS) foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (6), na Rua Garibaldi, bairro Pio X, em Caxias do Sul. O projeto, liderado pela Fundação Caxias e Mão Amiga, com apoio da Fundação de Assistência Social (FAS), busca acolher o público em situação de rua com refeições, dormitórios, banho e suporte psicológico.

Sediada em um prédio de 4,1 mil metros quadrados, a iniciativa tem a promessa de envolver oficinas de capacitação para reinserção no mercado de trabalho.

O local recebeu, ainda na quarta-feira (4), os usuários da casa de passagem Carlos Miguel dos Santos, no bairro Fátima, que foi desativada e agora funciona junto ao NÓS. A ocupação atual é de 40 homens e cinco mulheres.

Entre eles está Carlos Rubens Candeia, 75 anos. Enquanto o estabelecimento era apresentado pela manhã às autoridades, ele recebia, com alegria, cuidados de pedicure por voluntárias do Instituto Amar ao Próximo. Ao lado, colegas de abrigo tinham cabelo e barba aparados também.

Candeia conta que tinha uma vida estável, trabalhou como corretor de imóveis e também em hotelaria, mas o vício em jogos o colocou em uma situação que jamais imaginou estar: a vulnerabilidade social.

Faz oito meses que reside na Casa Carlos Miguel, em uma rotina que exige adaptação a normas, como horários de entrada e saída, refeição, banho e higiene pessoal.

— Sou muito agradecido. Pela minha idade, é a primeira vez que passo por essa situação. Vida que segue, um dia após o outro — ensina.

Otimista, demonstra vitalidade e vontade de voltar a trabalhar:

— Estou me sentindo jovem e feliz pelos amigos que estão aqui. Na minha idade, não querem me dar emprego, ficou difícil para mim. Mas saúde eu tenho, graças a Deus. Me sinto útil e tenho a mente boa.

Acolhida há 20 dias, a catarinense Adelaide Evelise Gollmann, 49, tem o sonho de ser técnica em enfermagem e desempenhar a função. Os planos foram adiados, contudo, após ela ser atropelada.

Adelaide não consegue se recordar de como o acidente ocorreu, mas carrega os traumas do episódio, que a deixou com problemas de locomoção.

— Não consegui mais me manter sozinha, não consegui mais me organizar. Passei por três cirurgias e fiquei quatro meses internada no Hospital Pompéia. Há um mês tive alta e estou aqui — relata ela, que é natural de Palmitos (SC), e moradora de Caxias há dois anos.

Com experiências como costureira, vigilante e diarista, mantém a cabeça erguida e, mesmo diante das dificuldades, garante que "de alguma forma, vou trabalhar":

— Fui muito bem recebida na casa, a assistência é maravilhosa. Saindo daqui, vou retomar minha caminhada sozinha.

Estrutura da casa

Oficina de costura é uma das possibilidades de capacitação. Luca Roth / Agência RBS

Um dos diferenciais anunciados para o Núcleo de Olhar Solidário é a capacitação ao mercado de trabalho. O presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, afirma que serão disponibilizadas oficinas de costura, cozinha, montagem de eletrodomésticos e lavanderia.

A ideia é que algumas atividades já iniciem na próxima semana, conforme Sirena. Apesar da abertura na sexta-feira, o prédio ainda precisa de reformas e adequações.

— O que precisávamos no momento era acolher as pessoas do frio. Precisamos de muita verba. A casa foi preparada em caráter emergencial, não está totalmente pronta — diz.

O presidente da Fundação Caxias garante que o acolhimento não está condicionado à aceitação das iniciativas profissionais.

O abrigo funciona 24 horas por dia, e recebe usuários a partir do encaminhamento do Centro Pop Rua. Nira Finger, coordenadora da casa de passagem Carlos Miguel, detalha que, inicialmente, a capacidade é para 50 pessoas. A expectativa dos organizadores é chegar ao número de 100 abrigados.

Em julho, adianta Nira, haverá uma ampliação de 20 vagas no contrato com a FAS, totalizando 70:

— Será avaliado um novo incremento mais adiante. Vai ser um passo de cada vez.

De acordo com a diretora dos serviços de acolhimento da FAS, Franciele Roso, a maioria dos usuários enfrenta a dependência química. Por isso, a prioridade das equipes é sensibilizar o morador de rua para que chegue ao abrigo.

Uma vez acolhido, a missão é restabelecer a autoestima e o autocuidado a partir da abordagem técnica de equipes de assistentes sociais, psicólogos e educadores.

— A consequência é a superação da situação de rua com a inclusão no mercado de trabalho. É o objetivo final, mas para alcançar isso tem um trabalho individual com cada usuário, respeitando cada história. Fazemos a preparação para que eles entendam que essas iniciativas fazem sentido na vida deles — conclui Franciele.