Cantor tradicionalista Sinval Boeira, conhecido Qüerinha, morre durante baile em Caxias do Sul 

Morreu na noite do sábado (7) o cantor tradicionalista Sinval da Luz Finger Boeira, o popular Qüerinha, aos 65 anos. Ele se apresentava com o grupo Os Qüeras em um baile na comunidade de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Caxias do Sul. Qüerinha estava no palco cantando quando sofreu um infarto.