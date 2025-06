Candidatas a Rainha e princesas da Festa da Uva realizam ação social neste sábado

As 12 jovens estarão em frente ao Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul

As 12 jovens estarão em frente ao Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, na Rua 20 de Setembro , recebendo doações como alimentos não perecíveis, produtos de higiene, sucatas de metal, alumínio e inox, e objetos em desuso, como panelas, celulares antigos ou latinhas limpas.

O objetivo é arrecadar recursos para pacientes do Hospital Geral em situação de vulnerabilidade e também auxiliar ONGs da causa animal. Também é uma oportunidade para a comunidade conhecer as candidatas. A escolha da rainha e princesas da Festa Nacional da Uva 2026 será realizada no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.