Caminhão fica preso na rede elétrica e causa interrupção parcial na BR-116, em Vacaria

Caminhão possui mecanismo para concretagem das vigas do viaduto e, em razão do incidente, está imobilizado no local, informa a PRF.

Um caminhão, utilizado para obras em um viaduto da BR-116, km 39, em Vacaria, entrou em contato com a rede elétrica e causa transtornos na rodovia, nesta terça-feira (10). Um jovem de 22 anos, que trabalha no local, sofreu uma descarga elétrica e foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atendimento ao acidente causa interrupção parcial do trecho, que fica no cruzamento com a Avenida Moreira Paz. O tráfego da BR-116 no sentido Lages (SC) - Caxias do Sul é desviado pelos agentes por ruas das imediações.