BR-470 ganhará dois viadutos entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Dois viadutos estão sendo construídos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, em trechos de curvas que foram desfigurados pelos deslizamentos de maio de 2024 . O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) projeta a entrega dos equipamentos viários, contratados em dezembro do ano passado com investimento de R$ 52,3 milhões, até o fim deste ano .

As estruturas ficarão nos kms 192 e 193 : segundo o Dnit, a primeira terá 85 metros de extensão e 15 metros de altura; enquanto a outra irá reunir 96 metros de extensão e 17 metros de altura. Estão previstas pistas com duas faixas de 3,6 metros de largura, e dois acostamentos de 2,5 metros, cada .

Em nota, o Dnit afirma que "algumas etapas de içamento das vigas poderão interferir no tráfego. Havendo necessidade de interdição, será programada e divulgada com antecedência". A nota, assinada pelo superintendente regional do Dnit, Adalberto Jurach, ainda aponta que serviços noturnos foram propostos como alternativa para não afetar o trânsito.