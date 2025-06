BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, terá duas liberações em comboio nesta quarta-feira

A rodovia tem impactos no trânsito desde a noite de terça-feira, em função do volume de chuva que cai sobre a região.

A BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, terá duas liberações no sistema de comboio na tarde desta quarta-feira (18). A rodovia tem impactos no trânsito desde a noite de terça-feira, em função do volume de chuva que cai sobre a região.