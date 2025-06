BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, volta a ter trânsito no sistema de comboio nesta sexta-feira

A BR-470 voltou a ter o trânsito orientado no sistema de comboio na manhã desta sexta-feira (20), entre Bento Gonçalves e Veranópolis. A informação foi confirmada pelo Engenheiro Chefe de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT), Adalberto Jurach.

O trecho em questão é do km 185, do Belvedere Espigão, em Veranópolis, até o km 202, na Vinícolas Caineli, em Bento.

De acordo com Jurach, o sistema de comboio nesta sexta deve seguir até as 17h30min . Mesmo assim, ele afirma que serão feitas avaliações durante o dia que podem confirmar ou não horários noturnos de liberação.

Liberação de Veranópolis a Bento:

Outras alterações na Serra

Para além das estradas, a travessia de balsa sobre o Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, foi suspensa ainda no fim da tarde de terça.

Outras duas alterações são na RS-431. Uma delas vem desde maio do ano passado, no km 6 da rodovia estadual. No outro ponto, no km 22, a chuva de novembro de 2023 levou a ponte que liga Santa Tereza a São Valentim do Sul, na localidade de Santa Bárbara.