BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis é bloqueada devido à chuva 

O fluxo de veículos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foi interditado no fim da tarde desta terça-feira (17). O anúncio foi feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PFR).

A interdição atinge o trecho do km 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, até o km 202, no Caineli, em Bento Gonçalves. Segundo o comunicado emitido pelos órgãos, a região da Serra das Antas registrou precipitação de 50 milímetros em 24 horas, considerado um grande volume.