Bento Gonçalves decreta situação de emergência após danos causados pela chuva

Área de deslizamento em Bento Gonçalves por conta da chuva. Assessoria de comunicação de Bento Gonçalves / Divulgação

Bento Gonçalves decretou situação de emergência nesta quarta-feira (25) por conta dos danos causados pela chuva de junho. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e segue para homologação no Estado e reconhecimento do Governo Federal.

De acordo com os dados da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes), 68 pessoas ficaram desalojadas e oito desabrigadas durante o período das chuvas.

Segundo a comunicação da prefeitura, também foram pelo menos 18 pontos de infraestrutura pública afetados com danos em redes de drenagem pluvial, com um custo estimado para conserto das redes de R$ 140 mil para materiais e R$ 120 mil para custos com máquinas e caminhões. Além disso, três locais registraram deslizamentos, com custo de desobstrução e recuperação de R$ 650 mil.

Já no interior, segundo a assessoria da prefeitura, cinco pontes tiveram as cabeceiras danificadas, com um custo estimado para recuperação de R$ 1,25 milhão.

— Um trabalho que segue com o monitoramento de áreas, conserto de vias e outras ações e entendemos necessária a publicação desse decreto para atuação seguimento da atuação das equipes e aos prejuízos causados — declarou o secretário de Segurança (Semseg) coronel Sandro Carlos Gonçalves.