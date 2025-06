Bar é interditado após reclamações de vizinhos em Caxias do Sul

Um estabelecimento comercial foi interditado em operação contra perturbação do sossego público, na noite desta sexta-feira (27), em Caxias do Sul. Trata-se de um bar, localizado em Santa Bárbara de Ana Rech, que teve as atividades interrompidas, de acordo com a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), após reclamações de vizinhos.