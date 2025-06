Fique atento! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Atendimentos do Cadastro Único em Flores da Cunha passam a ser realizados em novo endereço a partir de segunda-feira

Serviço será prestado no prédio do Centro de Convivência Intergeracional Frei Salvador, com horário marcado via WhatsApp