Aquecedores e secadoras de roupas se destacam nas vendas de inverno em lojas de Caxias do Sul

Com as temperaturas despencando e o clima úmido característico da Serra, os moradores de Caxias do Sul já estão se preparando para enfrentar o rigor do inverno com conforto e praticidade. A busca por equipamentos que tragam mais calor e facilitem a rotina tem aquecido o comércio.

Em uma loja de eletrodomésticos na Avenida Rio Branco, a Magazine Luiza, o gerente Leonardo Silva contou que o produto líder de vendas nesta temporada é o aquecedor termoventilador. Compacto e eficiente, ele é o queridinho dos clientes por sua capacidade de aquecer rapidamente ambientes menores, sendo uma opção prática para quem quer fugir do frio sem grandes instalações. Além disso, também serve como desumidificador de ar. Na sequência, os itens mais vendidos são os aquecedores elétricos, os aquecedores a óleo, os fogões a lenha e, por último, o ar-condicionado.

— Em relação ao ano passado, já identificamos um aumento nas vendas nesta primeira onda de frio. Em torno de 20% a 30% na linha de aquecedores e cerca de 10% de crescimento na venda de fogões a lenha. E a chegada do frio e da umidade também impulsionam a venda de outros produtos, como as lavadoras e secadoras de roupas, que crescem em torno de 40% a 50% — revela Silva.

E é justamente essa outra aliada contra o inverno – a secadora de roupas – que desponta como líder de vendas em outra loja, a Deltasul da Rua Marquês do Herval. Segundo o coordenador de vendas Kevin Oliveira, a umidade constante da cidade aumenta a dificuldade de secar as roupas ao ar livre, tornando o eletrodoméstico indispensável para muitas famílias.

— A partir da metade de junho, as pessoas começaram a correr atrás desses produtos (secadoras de roupas), por causa do clima da nossa região. Estamos muito otimistas em relação às vendas de julho, que tende a ser de temperaturas ainda mais baixas. É nesse mês que as pessoas mais buscam aquecedores, fogões a lenha e outros produtos que acabam sendo impulsionados — conta Oliveira.

A dona de casa aposentada Marlei Suzete da Rosa, 70 anos, é um exemplo de quem está renovando as estratégias para enfrentar o frio. Apesar de já contar com um fogão a lenha em casa, a moradora do bairro Rio Branco optou por comprar um aquecedor.

— Vim atrás de um aquecedor para me aquecer, pois está difícil de aguentar esses dias frios. O fogão a lenha aquece um ambiente só e o aquecedor é mais prático para levar de um cômodo para outro — diz a aposentada.

Lojistas preparados

De acordo com o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, a preparação do estoque com estufas, aquecedores e fogões a lenha (dos mais diferentes modelos) por parte da maioria dos lojistas começou logo depois da Páscoa, prevendo a alta procura nos dias mais gelados.

— Foi naquele período que começou a movimentação econômica da estação, mesmo ainda não estando no inverno. E, nos últimos dias, o frio e a chuva motivaram muitos consumidores a comprarem estes itens de inverno. Algumas lojas até zeraram o estoque desses produtos. As grandes redes, no entanto, estão mais preparadas e com o estoque regulador bom — afirma Boff.

Para o dirigente do sindicato que representa o comércio varejista de Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado e Nova Pádua, hoje os consumidores buscam produtos com qualidade, melhores preços e praticidade.

— Precisamos nos atentar que o valor é correspondente à qualidade do produto. E o consumidor procura o produto que tenha uma garantia, um conceito de marca, que seja sinônimo de qualidade, mas com um preço competitivo, um preço bom, e isso cabe às negociações as quais o lojista consegue fazer com os seus fornecedores. Isso é uma tendência que está acontecendo no mercado, porque, às vezes, aquele produto muito mais barato tem uma qualidade inferior e, num curto espaço de tempo, ele precisa ser reposto — avalia.

Consumidores estão dispostos a investir até R$ 781,23 em itens para o frio

Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, divulgada nesta semana, revelou que os consumidores estão mais dispostos a investir em itens para se aquecer neste ano. Com isso, a projeção é de que o tíquete médio seja 9,6% superior na comparação ao mesmo período de 2024, podendo chegar a R$ 781,23. Na lista de preferências despontam peças de vestuário, acessórios, bebidas e alimentos e calçados.

A pesquisa da CDL Caxias também revelou que 60,5% dos consumidores já adquiriram algum produto por causa do frio. Dos que responderam à pesquisa, 42,4% apontaram que as compras serão para si, e 23,9% para casa ou família. Além disso, 69,3% afirmaram que o contato com os produtos em lojas físicas estimula a compra.

Entre os fatores decisivos para a escolha, o principal é a forma de pagamento (31,9%), seguida pela qualidade e diversidade dos produtos (22,3%). No caso de itens com valor mais elevado, a qualidade (49,1%) e durabilidade (25,1%) foram as mais apontadas.

Cuidados com os produtos

A chegada do inverno também traz o alerta para o uso de fogões a lenha, aquecedores e estufas. Confira os cuidados:

Estufa: é um aparelho portátil e costuma ser mais barato, mas apresenta consumo alto de energia e também responsável por ressecar o ambiente. Alguns modelos não podem ser utilizados em ambientes úmidos ou com água, como banheiros, por isso, é preciso ter cuidados com as indicações na hora de comprar o aparelho.

é um aparelho portátil e costuma ser mais barato, mas apresenta consumo alto de energia e também responsável por ressecar o ambiente. Alguns modelos não podem ser utilizados em ambientes úmidos ou com água, como banheiros, por isso, é preciso ter cuidados com as indicações na hora de comprar o aparelho. Aquecedor a óleo: funciona por meio de uma resistência que aquece o óleo que há no interior do equipamento e realiza a troca de calor com o ambiente, mas não resseca tanto o ar. É importante também não pendurar roupas para secar sobre o equipamento, pois pode bloquear a saída de ar, danificando o aquecedor.

funciona por meio de uma resistência que aquece o óleo que há no interior do equipamento e realiza a troca de calor com o ambiente, mas não resseca tanto o ar. É importante também não pendurar roupas para secar sobre o equipamento, pois pode bloquear a saída de ar, danificando o aquecedor. Climatizador de ar: é um eletrodoméstico portátil que serve tanto para aquecer quanto para esfriar o ambiente. Pode aumentar excessivamente a umidade do ambiente, favorecendo o crescimento de germes e podendo agravar doenças respiratórias.

é um eletrodoméstico portátil que serve tanto para aquecer quanto para esfriar o ambiente. Pode aumentar excessivamente a umidade do ambiente, favorecendo o crescimento de germes e podendo agravar doenças respiratórias. Fogão a lenha: possibilita bom aquecimento ao ambiente, além de proporcionar a preparação dos alimentos. Cuide as brasas após apagar o fogo, já que podem se espalhar pelo ambiente, atingindo tapetes, sofás, pisos de madeira, entre outros. Se houver chaminé, certifique-se de que está longe da madeira de sustentação da casa.