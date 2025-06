Apsiconor, entidade de psicologia, lança projeto para atender gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica em Caxias 

Atendimentos com psicólogas serão ofertados gratuitamente. Mulheres atendidas terão 12 sessões com profissionais de Caxias do Sul. LBV / Divulgação

Uma “epidemia de violência”. É assim que a coordenadora da Associação de Psicólogos do Nordeste do Rio Grande do Sul (Apsiconor), Maria Marlene Faria, avalia o cenário de Caxias do Sul no tocante aos crimes contra mulheres.

Os índices comprovam a apreensão: no ano passado, mais de mil casos de violência doméstica foram registrados na cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), desse montante, pouco mais de cem geraram denúncias formais.

Tendo em vista o contexto desafiador, a Apsiconor lançou, recentemente, o Projeto Resgate, que promove uma série de ações de acolhimento e orientação para mulheres do município.

Entre as atividades oferecidas estão atendimentos individuais com psicólogas, grupos mensais com rodas de conversa e palestras abertas à comunidade. A previsão é que os serviços comecem na primeira semana de julho.

— Esses atendimentos, totalmente gratuitos para o público feminino, irão auxiliar as mulheres a identificar sinais do comportamento agressivo, encorajá-las a levar as denúncias adiante e mantê-las, mas acima de tudo será um meio para o fortalecimento emocional — explica.

Como vai funcionar o acolhimento gratuito

O Projeto Resgate terá duração de nove meses, com todas as ações custeadas pelo Ministério das Mulheres. Os atendimentos psicológicos serão feitos por sete profissionais de Caxias do Sul. As sessões poderão ser presencialmente, nos consultórios, e também de forma online, flexibilizando o acesso.

Cada mulher atendida terá três meses de consultas, totalizando 12 sessões individuais. Caso seja necessário estender o atendimento, as profissionais irão avaliar a situação e a Apsiconor irá buscar reajuste da verba destinada pelo governo federal.

— Calculamos que cerca de 200 mulheres sejam atendidas, isso porque a cada três meses as psicólogas receberão novas pacientes. Esse acolhimento é fundamental, porque a violência psicológica é a porta de entrada de outras violências. Infelizmente, muitas mulheres não sabem decifrar isso e acabam entendendo o ciúmes, o controle, como formas de amor — detalha Maria Marlene.

Maria Marlene Faria, presidente da Associação de Psicólogos do Nordeste do Rio Grande do Sul (Apsiconor). RBS TV / Divulgação

Além das sessões individuais, as mulheres acolhidas irão participar de rodas de conversa mensais. Nesses encontros, temas como autoestima, direitos das mulheres e informações sobre a rede de proteção serão trabalhados.

Interessadas em realizar as consultas podem contatar a Apsiconor pelo WhatsApp nos números (54) 99236-9775 e (54) 99615-9155 ou pelo telefone (54) 3223-4529.

Conscientização coletiva como forma de combate

Outra ação prevista no projeto são os momentos junto à comunidade. Ao menos três palestras deverão ser realizadas em diferentes localidades de Caxias do Sul. Os encontros terão com foco a prevenção da violência psicológica. A primeira palestra está prevista para ocorrer em agosto, quando será celebrado um evento alusivo ao Dia do Psicólogo.

— Serão encontros gratuitos em lugares públicos, possivelmente em bairros da cidade. Durante a divulgação do projeto, já nos sinalizaram que muitas pessoas têm dificuldade de ir até o Centro, então estamos planejando descentralizar essa ação. Vamos buscar os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros para organizar essas atividades — indica Maria Marlene.

A partir desses encontros, a entidade estima que o projeto atinja 500 pessoas por meio do compartilhamento de informações com as mulheres e o público geral, que segundo Maria Marlene, também precisa ser conscientizado sobre o tema.