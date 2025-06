Após nova cheia, Justiça cobra medidas do Estado para retirar famílias de área de risco em Caxias do Sul

Com a queda da ponte sobre o Arroio Pinhal em maio de 2024, moradores improvisaram uma pinguela (foto acima). Uma estrutura provisória para passagem de veículos foi entregue em setembro e ainda hoje é utilizada pela comunidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Justiça em Caxias do Sul determinou que o governo estadual informe as medidas adotadas para realocação de famílias situadas em área de risco de deslizamentos, na Vila São Pedro, no interior do município. O documento, assinado no último dia 18 pela juíza Maria Cristina Rech, estabelece o prazo de 15 dias, a partir da abertura do despacho.

Em 2024, a comunidade chegou a ficar quatro meses sem acesso para veículos, após a queda da ponte sobre o Arroio Pinhal. Na semana passada, a água encobriu a estrutura provisória construída pela prefeitura, impossibilitando novamente a passagem. Onze pessoas foram retiradas de casa pelos bombeiros e pela Defesa Civil, em função de risco.

A determinação da Justiça ocorre a partir de um pedido do Ministério Público (MP), que acompanha a situação das famílias mesmo antes da queda da estrutura em 2024. O pedido do promotor de Justiça Adrio Gelatti justifica que a chuva intensa que ocorreu na semana passada "traz urgência para a situação".

— Por isso, estou demandando no processo para que cumpram a realocação, pelo menos, das áreas com risco alto e muito alto. As áreas de baixo e médio risco dependem de negociar com os moradores para avaliar o que fazer: regularizar ou realocar — explica Gelatti.

Segundo o promotor, ao todo, são 34 edificações ou terrenos afetados. No dia 30 de abril, o Estado e o Ministério Público se reuniram em uma audiência conciliatória para tratar da questão. Contudo, não houve avanços concretos:

— A Procuradoria do Estado propôs uma reunião com o secretário estadual (de Habitação e Regularização Fundiária) Carlos Gomes. Ficaram de marcar, mas isso não aconteceu — relata o promotor.

O que diz o Estado

Por meio de nota, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) pontuou que o terreno de propriedade do Estado foi ocupado há mais de 30 anos e que no local "existe um núcleo urbano informal consolidado".

Além disso, segundo a secretaria, no início de 2024, o departamento de Regularização Fundiária começou a elaboração de estudos técnicos para verificar a viabilidade da regularização fundiária da área. Contudo, com a enchente de maio, "o local foi considerado de alto risco, impróprio para habitação".

O outro trecho da nota afirma que a "A Procuradoria do Estado está buscando delimitar as responsabilidades. O acolhimento emergencial das famílias é preponderantemente atribuição municipal. Não obstante, entraremos em contado com a prefeitura para somar esforços na resolução da questão habitacional de forma definitiva".

Procurada, a prefeitura confirma que faz o acolhimento emergencial das famílias, assim como ocorreu durante a cheia do Arroio Pinhal na última semana.

Entenda o caso