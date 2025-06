Após incêndio atingir entulhos de obra na escola Cristóvão de Mendoza, aulas são confirmadas para essa segunda-feira

Um incêndio de origem desconhecida atingiu parte do entulho das obras no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. A informação foi confirmada pela diretoria da escola, Angela Maria Morais Borges.

O fogo foi registrado por volta das 13h de sábado (7), nos fundos do Bloco C da escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Conforme a diretoria da escola, além dos entulhos nenhum dano foi registrado na estrutura da instituição de ensino.

As aulas foram mantidas normalmente nessa semana. No entanto, a diretoria registrou boletim de ocorrência diante do caso. Há um ano em reforma, a escola Cristóvão de Mendoza está recebendo melhorias no ginásio e no auditório. Ainda, está em andamento a construção do novo refeitório.

A obra é custeada pelo governo do estado, que investiu mais de R$ 20 milhões nas melhorias.