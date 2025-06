Reflexos da instabilidade Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Após chuva, 14 pessoas ficam desalojadas na Serra ao terem casas atingidas por desmoronamentos

Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Petrópolis e Veranópolis registraram deslizamentos de terra em residências. Moradores deixaram as casas de forma preventiva e estão abrigados com familiares ou lares provisórios