Após anúncio de transferência, padre Renato Ariotti permanece em Caxias por questões de saúde

Ariotti é conhecido pelo carisma e por tocar acordeon e cantar durante as celebrações. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Anunciado em dezembro de 2024 como o novo vigário da Paróquia e Santuário Santo Antônio, em Bento Gonçalves, após 28 anos de atuação em paróquias de Caxias do Sul, o padre Renato Ariotti teve sua transferência revertida. A decisão foi tomada pela Diocese de Caxias do Sul em virtude de problemas de saúde relacionados à visão, que exigem acompanhamento contínuo por dois especialistas que já o atendem na cidade.

Desde fevereiro, Ariotti exerce a função de vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias. A reversão da transferência é para assegurar a continuidade do tratamento médico do sacerdote, que é uma figura conhecida na comunidade local.

Com baixa visão devido à diabetes, Ariotti hoje é acompanhado por uma cuidadora. Nos próximos dias, também deverá ser atendido pelo Instituto da Audiovisão (Inav) de Caxias do Sul. Mesmo diante dessa condição, não deixou de celebrar missas. Além da igreja de Lourdes, como vigário paroquial, auxilia o padre Jocimar Romio (pároco de Lourdes) na igreja São Pedro, no bairro Petrópolis, e na Capela do Santo Sepulcro, no Centro.

— Celebro as missas toda semana, nas terças, quartas, sextas e domingo. E nas quintas-feiras eu atendo às casas de idosos, onde faço uma celebração, rezo a missa e levo a gaita — conta, com entusiasmo.

São 38 anos dedicados à vida religiosa, sendo que os últimos cinco foram vividos na comunidade do bairro Cruzeiro. Antes, Ariotti havia atuado por 10 anos na Paróquia do bairro Santa Catarina. Ficou conhecido pelo carisma e por tocar acordeon e cantar durante as celebrações.