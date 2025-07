Aos 102 anos, morre Concília de Jesus Pinheiro, uma das moradoras mais antigas do bairro Panazzolo, em Caxias

Morreu nesta segunda-feira (30), em Caxias do Sul, aos 102 anos, dona Concília de Jesus Pinheiro. A centenária era uma das moradoras mais antigas do bairro Panazzolo. Segundo a família, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Em agosto de 2024, Concília foi uma das entrevistadas do Pioneiro em uma reportagem especial sobre os centenários que viviam em Caxias do Sul. Quem chegava em casa, principalmente nos dias de inverno, era comum ouvir ao fundo o som de um machado cortando lenha. Ninguém imaginaria, porém, que era a própria Concília, aos 102 anos, que estaria fazendo esse serviço.

Mesmo com a audição um pouco fragilizada, ela esbanjava boa memória lembrando de detalhes de algumas fases da vida, como a infância no campo rodeada por animais. Nos últimos anos, gostava de fazer crochê e ir à missa , isso quando a visão e a mobilidade permitiam.

Nascida no interior de Vacaria, veio morar em Caxias há 66 anos. Teve sete irmãos, todos falecidos. Seus 11 filhos foram frutos do casamento de 53 anos com Nelson Pinheiro da Cruz, morto há 32. Independente, Concília gostava de morar sozinha. O filho, João Carlos Cruz, 66, mora no mesmo terreno que a mãe e a ajudava em determinadas tarefas do dia a dia.