"A velhice precisa ser preparada com boa alimentação, exercícios e boas companhias", defende geriatra Emilio Moriguchi

Uma das atrações do 4º Encontro Nacional de Pessoas Idosas , realizado nesta nesta semana pelo Sesc, em Bento Gonçalves, o médico geriatra Emílio Moriguchi defende que a "velhice precisa ser preparada" e que é importante entender que a preparação deve já começa na juventude.

— Ninguém fica feliz e envelhece sozinho. A felicidade é um fenômeno coletivo e não individual. Hoje, o conceito de longevidade, com saúde e qualidade de vida, é um estado de espírito que carregamos dentro de nós — diz.

— As pessoas mais felizes são as que cultivam boas companhias, bons amigos e uma boa família. O estudo destacou que os jovens precisam ter pelo menos uma hora por semana dedicados a sair com os amigos, seja em um barzinho, ou até mesmo realizar alguma atividade física juntos.