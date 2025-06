"A luta financeira é diária para conseguir recursos", diz o novo presidente da Fundação de Assistência Social de Caxias

Mauro Trojan em entrevista na Gaúcha Serra Antonio Valiente / Agencia RBS

O professor Mauro Trojan é o novo presidente da Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul, após o pedido de exoneração do antigo presidente, Samuel Avilla. Alda Lundgren assumiu o cargo de forma interina até a chegada de Trojan, que agora assume a gestão 2025/2028.

Trojan tem trajetória em ações sociais em Caxias do Sul. Arquiteto e físico de formação com MBA em Administração e Gestão Financeira, em Gestão de Marketing e em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano, que está em andamento. Atua como voluntario na Patna e no Centro Cultural Espírita Jardim do Ramos.

Na última quinta-feira (26), participou do Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, para falar sobre o novo desafio como presidente da FAS Caxias do Sul, confira a seguir:

Gaúcha Serra: Qual é o principal desafio, o foco que a FAS precisa ter hoje para enfrentar esta questão da assistência social? O que está sendo desenhado de estratégia para a nova gestão?

Mauro Trojan: A gente está conhecendo a realidade atual, para em cima dessa realidade colocar as nossas ideias e principalmente de que forma podemos inovar para qualificar mais o serviço da FAS. Temos três fases bem claras que são alvos da nossa preocupação. No primeiro momento, logicamente, as crianças, principalmente as que estão em vulnerabilidade social. Lá na outra ponta, as pessoas idosas e tem muitas também em vulnerabilidade social. Graças a Deus temos aí parceria com muitos abrigos, esses parceiros são fundamentais para que a gente desenvolva esse trabalho.

O poder público sozinho não conseguiria abraçar, da forma como as coisas estão acontecendo hoje, sem essas parcerias . E tem os moradores de rua, pessoas também em vulnerabilidade. Inclusive são mais difíceis de serem atendidos, muitos não querem atendimento. Porque estão no segmento da drogadição e sabem que nos abrigos teriam que se abster de tudo isso. Atualmente ainda nós temos em torno de 600 moradores de rua, já tivemos mais de mil. Veja, a coisa inclusive diminuiu, o trabalho que a FAS vem fazendo ao longo de meses e anos anteriores está surtindo efeito, porque as pessoas estão se conscientizando. Porque é muito difícil tu pegar uma pessoa que está há 20 anos na rua, separada da família, qual é que é a casa dela? A casa dela é rua. Se coloca ela num abrigo, tem que ser disciplinada, ver a vida de uma forma diferente. Passa tudo por uma questão psicológica, de fazer com que a pessoa entenda que aquilo é melhor para ela. Mas é difícil.

A questão dos moradores de rua, por tudo isso que envolve, é o principal desafio hoje da FAS, o senhor entende assim?

Não. Entendo que o desafio da FAS é como um todo. Estamos bem organizados com a questão da vulnerabilidade infantil e do adolescente, logicamente que sempre com preocupações. Essa fase também tem a questão das drogas. O infantil até 12 anos fica mais tranquilo da gente conscientizá-lo, mesmo que esteja já isolado da família. Infelizmente sabemos que muitos morando em casas próximas dessa questão das drogas veem uma vida fácil pela frente, um dinheiro fácil, não precisando trabalhar tanto e assim por diante. Isso também é uma preocupação muito grande que a gente quer desenvolver. Tem essas brigas de facções, oferecem vida fácil para eles. E na outra ponta, logicamente que a dignidade da velhice, tem que ser muito respeitada. Atingiu uma idade em que não tem dignidade de moradia, de uma água encanada, de ter uma fralda.

Lógico que se trabalha bem a primeira fase, vamos ter menos pessoas na rua na segunda fase e poderemos ter, na verdade, menos pessoas para serem abrigadas na terceira fase. Então é um desafio em todos os segmentos.

Em relação a famílias em vulnerabilidade social, como é que está a estrutura para isso? E até mesmo abrangendo um pouco mais do serviço da FAS, essa questão de casas-lares, de centros de atendimento?

Penso que está razoavelmente estruturado. Nós temos pessoas, inclusive, dentro dessas parcerias, ou mesmo pessoas da FAS, que visitam famílias. Muitas vezes tem que evitar que saia daquele básico, que é a discordância que está acontecendo em casa, para ir para uma média complexidade, inclusive, muitas vezes, a morar na rua, ou a própria criança abandonada, sem condições normais, que a gente nota que chega na escola mal agasalhada, com muita fome. O que se faz? Vai se averiguar como é que está a relação familiar dela, para já começar a intervir. Se a gente consegue atender nisso, os momentos posteriores serão mais simples. Tem que realmente trabalhar desde a largada. A família é o centro emocional, moral, psicológico do contexto social.

Em termos administrativos, financeiros, orçamentários, a FAS tem condições de fazer o trabalho? Ela tem os recursos disponíveis suficientes?

A luta é complexa. Por exemplo, a FAS seria um tripartite, entre 33%, de responsabilidade financeira do Estado, 33% da União e 33% do Município. Hoje, o Município coloca 93%. O Município está se esgaçando em função dessa necessidade imposta pela sociedade para que a FAS responda às suas necessidades. A luta financeira é diária para conseguir recursos, para colocar em prática as nossas ideias, quando quer inovar. Tudo custa dinheiro. E a gente tem que ir atrás. Caxias é uma cidade muito solidária, tem muita gente que colabora. Então, com esses apelos sociais que se faz e com essas parcerias que se tem, a gente consegue, realmente, tocar o barco e fazer um bom trabalho.

