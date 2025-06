A duas semanas do início do inverno, nova casa de passagem é inaugurada em Caxias do Sul

Casa de passagem chama-se Núcleo de Olhar Solidário (N.Ó.S.). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (6), a duas semanas do início do inverno, abre as portas oficialmente um novo espaço com a proposta de acolher e oferecer ao público em situação de rua em Caxias do Sul uma oportunidade para recomeçar. É a casa de passagem Núcleo de Olhar Solidário (N.Ó.S.), que reunirá atendimento assistencial 24h e capacitação para o mercado de trabalho. O serviço fica no prédio da antiga Malharia Stumpf, na Rua Garibaldi, 248, bairro Pio X.

A inauguração está marcada para às 8h30min. Apesar disso, o local recebeu as primeiras 40 pessoas sem-teto nesta quarta (4), de acordo com o presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena. A iniciativa é realizada em parceria com o projeto Mão Amiga e a prefeitura.

A casa, de 4,1 mil metros quadrados, disponibiliza 100 vagas, que serão ampliadas gradativamente. Sirena explica que serão oferecidas oficinas de costura, cozinha, montagem de eletrodomésticos e lavanderia. Também estão incluídas refeições, dormitórios e infraestrutura para higiene.

O Núcleo de Olhar Solidário substitui a casa de passagem Carlos Miguel dos Santos, no bairro Fátima. A unidade foi desativada nesta quinta (5), conforme o diretor do Mão Amiga, o frei Jaime Bettega.

Frio aumenta procura

A queda nas temperaturas, comum no outono e no inverno, tradicionalmente aumenta a procura por serviços de acolhimento. O Centro Pop Rua, no bairro Cinquentenário, tem atendido uma média de 535 pessoas por mês, indica a Fundação de Assistência Social (FAS).

O local oferece uma série de serviços voltados à proteção e apoio à população em situação de rua, incluindo acolhida e escuta qualificada; acesso a banho, alimentação, guarda de pertences e lavanderia; encaminhamento para acolhimento em Serviços de Acolhimento Institucional (SAIs); inclusão e atualização no Cadastro Único; orientações para obtenção de documentos e acesso a benefícios sociais, entre outros.

As equipes têm percebido um incremento no número do público em vulnerabilidade social: 127 pessoas receberam suporte pela primeira vez. A FAS divulga que oferece oportunidade para quem deseja retornar ao seu município de origem. Mais de R$ 16 mil foram investidos na modalidade neste ano, detalha a fundação. Os destinos são variados, conforme o vínculo familiar e as oportunidades de reintegração identificadas para cada indivíduo. Os que receberam o maior número de encaminhamentos são Porto Alegre, Torres, Vacaria, Flores da Cunha e Passo Fundo.

As pessoas em situação de rua têm como opção, ainda, as casas de passagem Residencial Santa Dulce, no bairro Cidade Nova, e a São Francisco de Assis, no Cinquentenário. Ambas têm 40 vagas cada.