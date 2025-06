440 moradias populares em Caxias do Sul serão entregues em 18 meses

O secretário da Reconstrução do Governo Federal, Maneco Hassen, assinou nesta segunda-feira a ordem de início das obras no Loteamento San Gennaro.

O secretário da Reconstrução do Governo Federal, Maneco Hassen, assinou, na manhã desta segunda-feira (2), a ordem de início das obras de 440 unidades habitacionais no Loteamento San Gennaro, na região do bairro Reolon, em Caxias do Sul. A iniciativa integra o programa Minha Casa, Minha Vida e é realizada em parceria com o município.