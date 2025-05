Zoológico da UCS suspende visitas após caso de gripe aviária no RS

O Zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS) decidiu suspender temporiamente as visitas a partir deste sábado (17). A medida ocorre após a detecção de um caso de influenza aviária (H5N1) em aves comerciais, em Montenegro.

Segundo a instituição de ensino, a suspensão ocorre de maneira preventiva . Assim, as visitas já agendadas pelo site perdem a validade até nova determinação.

Ainda conforme a UCS, o fechamento temporário do zoológico está baseado em diretrizes técnicas nacionais e estaduais e tem como objetivo conter a disseminação da gripe aviária, sobretudo considerando a presença de aves silvestres na região (que podem atuar como vetores da doença), e preservar a saúde das aves mantidas no zoológico, muitas das quais são suscetíveis à infecção pelo H5N1.



Durante este período, as atividades internas de manejo, monitoramento sanitário e atendimento aos animais continuarão normalmente. Os protocolos de biossegurança serão reforçados.