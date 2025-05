Visitação aos itens do leilão da prefeitura de Caxias do Sul pode ser feita na próxima semana

Divulgação / Prefeitura de Caxias do Sul

A visitação presencial aos itens, como veículos e equipamentos inservíveis, do leilão nº 079/2025, realizado pela prefeitura de Caxias do Sul, pode ser feita na próxima segunda (19) e terça-feira (20), das 9h às 11h e das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Obras (Rua João Gregório Paniz, 684, no bairro Centenário II).