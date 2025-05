Vamos Juntim realiza 33ª edição no dia 8 de junho, em Caxias

O Arraiá do Vamos Juntim chega a sua 33ª edição no dia 8 de junho, das 13h às 19h, na UFA! Instituto de Arte e Cultura, em Caxias. O espaço fica na Rua Olavo Bilac, 503, no bairro Rio Branco. A entrada é gratuita.

A edição, que celebra o mês de Festa Junina, contará com DJ Serj Beats, ADR da Quegê Criações e DJ Gabi do Café. Para os amantes de arte, haverá oficina com Somos Dengo + Donuts Punk e, feira de adoção com Amor Vira Lata e mais de 40 expositores.