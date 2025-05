Vacina contra a gripe vai ser liberada para toda a população a partir de segunda-feira em Caxias 

A vacina contra a influenza será liberada para toda a população a partir desta segunda-feira (19), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Caxias do Sul. A exceção é a UBS Mariani, que não tem sala de vacinas na estrutura temporária.

Em Caxias do Sul, até esta quinta-feira (15), 51,3 mil doses haviam sido aplicadas no município, cerca de 28,3% do total do público-alvo. A preocupação maior é do público infantil, de seis meses a seis anos incompletos. Apenas 11% do público-alvo da faixa etária está imunizado, número 15% abaixo da média estadual.