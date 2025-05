Unidades básicas de saúde de Farroupilha vão abrir neste sábado

As unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Primeiro de Maio – nos dois postos de saúde –, São José, Monte Pasqual, Industrial, América, Medianeira, Cinquentenário, Belvedere e Cruzeiro, em Farroupilha, terão atendimento neste sábado (17). Apenas os postinhos da Vila Esperança e do Burati não abrirão. Os atendimentos precisam ser agendados previamente diretamente com a unidade interessada.

Conforme a prefeitura de Farroupilha, o horário será das 8h às 12h, com atendimento médico e das especialidades de fisioterapia, odontologia, psicologia e enfermagem. Além disso, haverá coleta de testes preventivos. Já a unidade móvel de saúde estará na comunidade de Mundo Novo, no mesmo horário.

As consultas que ocorreriam na UBS Central serão realizadas junto ao Centro de Saúde, para onde os atendimentos foram deslocados durante as obras de reforma do espaço. Já os atendimentos odontológicos serão realizados no bairro Primeiro de Maio I, na unidade localizada na Rua Antônio Sachet.

A Farmácia de Todos, que atende ao lado da prefeitura (Rua Tomas Edson, 527), também terá atendimento neste sábado, das 8h30min às 12h30min, para a retirada de medicamentos.

As ações realizadas neste sábado fazem parte do programa chamado Sábado do Trabalhador, que consiste na oferta de consultas e procedimentos médicos em um sábado por mês, com temas diferentes.

Confira o telefone das UBSs para agendamento:

ESF São José: (54) 3268-1207 ou (54) 99936-5798

ESF 1º de Maio I: (54) 3268-4668 ou (54) 99902-73-18

ESF 1º de Maio II: (54)3268-1435

ESF América: (54) 3621-5355 ou (54) 99943-8254

ESF Industrial: (54) 99697-4092

ESF Monte Pasqual: (54) 3628-9933 ou (54) 99955-3374

ESF Medianeira: (54) 3621-4187 ou (54) 99918-2285

ESF Belvedere: (54) 3268-0370 ou (54) 99902-1611

ESF Cinquentenário: (54) 3261-4300 ou (54) 99965-6512

ESF Cruzeiro: (54) 3268-4614 ou (54) 99683-9394

Centro de Saúde: (54) 3261-4550 (54) 99967-3645

Marcação de consultas: 0800.440.7999 / 3056-7999

Blitz informativa sobre serviços de urgência

A secretaria de saúde de Farroupilha e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam, também neste sábado, uma blitz informativa sobre os serviços do Samu, orientando a população sobre como acionar o serviço, quais casos necessitam do atendimento móvel de urgência e as principais atividades desempenhadas pelo órgão.

A ação será realizada na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua Pena de Moraes, das 9h às 12h. Durante a blitz, serão distribuídos folders informativos com as orientações detalhadas sobre como reconhecer emergências e o que fazer em cada caso.